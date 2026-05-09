Лукашенко сообщил Путину, что уже сказал кое-что за него журналистам

Москва9 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что "уже сказал кое-что за него" журналистам. Соответствующий видеофрагмент опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко после участия в военном параде на Красной площади общался с журналистами, когда увидел подошедшего Путина.

Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, кое-что сказал за вас заявил он, обращаясь к президенту России

После этого главы государств обменялись рукопожатиями и обнялись.

Ранее президент Лукашенко направил поздравительное послание по случаю Дня Победы Путину. В поздравлении он отметил, что память о Великой Отечественной войне является прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества двух стран.