Москва9 маяВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что "уже сказал кое-что за него" журналистам. Соответствующий видеофрагмент опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко после участия в военном параде на Красной площади общался с журналистами, когда увидел подошедшего Путина.
Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, кое-что сказал за васзаявил он, обращаясь к президенту России
После этого главы государств обменялись рукопожатиями и обнялись.
Ранее президент Лукашенко направил поздравительное послание по случаю Дня Победы Путину. В поздравлении он отметил, что память о Великой Отечественной войне является прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества двух стран.