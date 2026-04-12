Кремль: Путин и Лукашенко по телефону обменялись пасхальными поздравлениями

Москва12 апр Вести.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись пасхальными поздравлениями, сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что главы государств выразили добрые пожелания народам друг друга.

В ходе разговора Путин и Лукашенко также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки.

Ранее Путину и Лукашенко направил свои поздравления патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поблагодарил президента РФ за неизменное внимание к служению Русской православной церкви.