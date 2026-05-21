Путин и Лукашенко связались по ВКС на тренировке ядерных сил

Путин и Лукашенко пообщались по видеосвязи на тренировке ядерных сил Путин и Лукашенко связались по ВКС на тренировке ядерных сил

Москва21 мая Вести.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели видеозвонок в ходе совместной тренировки ядерных сил, сообщило агентство БЕЛТА.

Лукашенко вышел на связь, находясь на пункте управления Минобороны Белоруссии.

Действительно, это первая такая совместная тренировка… Мы с вами еще зимой обсуждали перспективу участия президентов. Я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем сказал Лукашенко Путину

В то же время, подчеркнул Лукашенко, Белоруссия готова вместе с Россией защищать совместное Отечество от Бреста до Владивостока.

Ранее Александр Лукашенко прибыл на тренировку воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, которая началась 18 мая.

В свою очередь, Министерство обороны России заявило, что с 19 по 21 мая Вооруженные силы РФ проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

Ведомство уточняло, что в ходе мероприятия будут отработаны совместная подготовка и применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.