Лукашенко прибыл на тренировку с воинскими частями боевого применения ЯО

Москва21 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Пул Первого".

По данным журналистов, начальник Генерального штаба Белоруссии доложил белорусскому лидеру о замысле проведения тренировки.

Первый [Лукашенко]прибыл на тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения говорится в публикации

18 мая в белорусском Министерстве обороны заявили, что в стране началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Как утверждалось, мероприятия нацелены на повышение готовности армии к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов.

Вместе с тем в Минобороны России заявили, что с 19 по 21 мая ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. По данным ведомства, в ходе тренировок будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.