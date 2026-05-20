МО Белоруссии: военные РФ на учениях приводили части ЯО в полную боеготовность

Москва20 мая Вести.Российские военнослужащие в рамках учений в Белоруссии отработали приведение соединений и воинских частей применения ядерного оружия (ЯО) в высшую боевую готовность. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Утоняется, что были проведены практические мероприятия.

Российской стороной в рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности говорится в заявлении

Кроме того, во время тренировок задействовали авиацию. Она совершила ряд учебно-боевых полетов.

После подготовки самолетов-носителей, оснащения их авиационными средствами поражения, экипажи осуществили взлет и заняли назначенные зоны дежурства в воздухе. Получив соответствующую команду, провели имитацию бомбометания специальными боеприпасами по условному противнику и возвратились на аэродром базирования уточнили в МО Белоруссии

Учения ядерных сил, проходящие в координации с оборонным ведомством РФ, начались в республике 18 мая. Ранее МО Белоруссии опубликовало кадры с тренировки, на которых запечатлена подготовка запуска ракет наземного базирования.