Москва18 мая Вести.Тренировка применения ядерного оружия, которую проводят вооруженные силы РФ и Белоруссии, является серьезным предупреждением для стран – участниц НАТО. Об этом военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, впервые применение тактических ядерных боеприпасов отрабатывается в непосредственной близости к границе НАТО, в частности Польши.

И таких тренировок не было, я хочу сказать. Что это первая тренировка расчетов в реальных условиях фактически на границе со страной НАТО, в данном случае Польша… В этих условиях это серьезный шаг. Вот это предупреждение такого уровня, за которым следует уже непосредственно применение не просто оружия, а может быть, даже и тактического ядерного оружия сказал Кнутов

Также эксперт предположил, использование какого именно вооружения может отрабатываться на совместной тренировке.

Естественно, там не будут ядерные боеголовки, там будут габаритно-весовые макеты, это даже нет никаких вопросов. Но Су-25, в свое время дооборудованные как для носителей ядерного оружия, есть на вооружении Белоруссии. "Искандеры" есть. Сейчас проходила информация, "Орешник" – есть ли там боеголовки с ядерной начинкой или нет – это неизвестно, но "Орешник", соответственно, поступил на вооружение Белоруссии рассказал эксперт

18 мая в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В ходе учений совместно с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к использованию.