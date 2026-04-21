Картаполов: ядерные учения Франции и Польши приведут к эскалации на континенте Картаполов: ядерные учения Франции и Польши приведут к эскалации напряженности

Москва21 апр Вести.Инициатива о проведении совместных ядерных учений Францией и Польшей ведет к дальнейшей эскалации напряженности на континенте. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в комментарии для ИС "Вести".

Депутат выразил сочувствие французам и полякам, которые вынуждены мучиться под руководством своих нынешних лидеров.

Что касается очередной безумной инициативы европейских политиков, даже сложно комментировать, потому что это все ведет к дальнейшей эскалации напряженности на континенте, где и так все очень сложно. [Президент Франции Эммануэль] Макрон, понятно, ему осталось чуть-чуть, он уже сбитый летчик, а [премьер-министр Польши Дональд] Туск бы подумал о своем народе, о своих гражданах, но в последнее время способность думать у европейских политиков полностью отшибло сказал Картаполов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о совместных ядерных учениях Франции и Польши, заявив, что она демонстрирует стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.