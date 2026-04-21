Москва21 апрВести.Президент Франции Эммануэль Макрон пытается примерять на себя треуголку Наполеона Бонапарта. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Депутат высказался по поводу решения премьер-министра Польши Дональда Туска и Эммануэля Макрона проводить ядерные учения.
Макрон вообще пытается на себя примерять треуголку Наполеона, но, понимаете, у него общего с Бонапартом - только рост. А все остальное... Ему до Наполеона как Зеленскому до Луны. В великой армии он до капрала бы не дослужился, его бы или там забили палками, или бы расстреляли за какие-нибудь преступления. Но он не готов на роль великого человека, этот самый Макрон. И вы же понимаете, учения, авиационная группировка, свободно планирующая бомба с ядерной боеголовкой, с ядерным снаряжением. Применять авиацию с подобного рода специальными боеприпасами против государства с лучшей в мире системой ПВО-ПРО – это называется ядерное самоубийство. В том числе и для тех стран, которые согласятся эти несчастные Rafale на своих аэродромах принятьсказал депутат
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное проведение Францией и Польшей совместных учений по применению ядерного оружия демонстрирует стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.