Москва21 апр Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон пытается примерять на себя треуголку Наполеона Бонапарта. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат высказался по поводу решения премьер-министра Польши Дональда Туска и Эммануэля Макрона проводить ядерные учения.

Макрон вообще пытается на себя примерять треуголку Наполеона, но, понимаете, у него общего с Бонапартом - только рост. А все остальное... Ему до Наполеона как Зеленскому до Луны. В великой армии он до капрала бы не дослужился, его бы или там забили палками, или бы расстреляли за какие-нибудь преступления. Но он не готов на роль великого человека, этот самый Макрон. И вы же понимаете, учения, авиационная группировка, свободно планирующая бомба с ядерной боеголовкой, с ядерным снаряжением. Применять авиацию с подобного рода специальными боеприпасами против государства с лучшей в мире системой ПВО-ПРО – это называется ядерное самоубийство. В том числе и для тех стран, которые согласятся эти несчастные Rafale на своих аэродромах принять