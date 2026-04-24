Москва24 апр Вести.Россию не пугает проведение совместных ядерных учений Франции и Польши, заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

В разговоре с ТАСС он отметил, что для Парижа и Варшавы атака на РФ стала бы "ядерным самоубийством", потому что Россия далеко впереди в военной сфере.

[Про] эти учения, сегодня мы четко понимаем, что применять авиацию, ядерное оружие против страны, которая обладает самой лучшей в мире противовоздушной, противоракетной обороной, – это ядерное самоубийство, по большому счету. Поэтому нас эти учения не пугают сказал Картаполов

Также, по словам депутата, сам факт проведения учений демонстрирует, что международные отношения РФ с Францией и Польшей, которые и так были "далекими от идеала", станут еще более напряженными.

Ранее Картаполов подчеркнул, что подобная инициатива со стороны Парижа и Варшавы приведет к дальнейшей эскалации напряженности на континенте. Он посочувствовал гражданам этих государств.