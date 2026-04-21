Депутат Картаполов: России есть чем ответить на ядерные учения Франции и Польши

У РФ есть ответ на возможные ядерные учения Франции и Польши, заявил Картаполов Депутат Картаполов: России есть чем ответить на ядерные учения Франции и Польши

Москва21 апр Вести.У России есть ответ на возможные совместные ядерные учения Франции и Польши, и Москве нет необходимости проводить подобного рода тренировки. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в комментарии для ИС "Вести".

Также депутат предположил, по какому сценарию могут пройти эти гипотетические учения.

Не факт, что будут использоваться реальные боеприпасы, может быть, это будут какие-то макеты. Но то, что будут отрабатывать эти вопросы, что же, ласково просим. У нас есть, чем ответить, и нет необходимости проводить подобного рода учения. Наши ядерные силы готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего сообщил Картаполов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о совместных ядерных учениях Франции и Польши, заявив, что она демонстрирует стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.