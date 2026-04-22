Замглавы МИД Грушко: Россия учтет угрозы Франции и всего НАТО в ядерной сфере Грушко: Россия учтет связанные с увеличением ядерного потенциала НАТО угрозы

Москва22 апр Вести.Россия при разработке стратегии развития сил ядерного сдерживания будет учитывать угрозы, связанные с неконтролируемым увеличением ядерного потенциала стран – участниц НАТО, а также с планами Великобритании и Франции в этой сфере.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Все возникающие в связи с этим потенциальные угрозы для нашей страны будут учитываться в рамках стратегии развития российских сил ядерного сдерживания сказал он в интервью РИА Новости

Собеседник агентства подчеркнул, что "бесконтрольное наращивание общенатовского ядерного потенциала" потребует от Москвы "тщательного учета в собственном военном строительстве и планировании".

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отдельно указал на действия Великобритании и Франции в ядерной сфере.

Ранее о наращивании своих ядерных потенциалов было объявлено Великобританией, и также под антироссийскими лозунгами. Вполне очевидно и то, кому адресована ядерная риторика Парижа и против кого направлены его практические действия в этой сфере добавил Грушко

20 апреля президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу сформированных Парижем и Варшавой рабочих групп для детализации сотрудничества в области ядерного сдерживания.

Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что этот шаг свидетельствует о стремлении Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии ИС "Вести" заверил в наличии у России ответа на возможные польско-французские ядерные учения, и Москве нет необходимости проводить аналогичные тренировки.