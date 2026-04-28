Гатилов: у России есть меры на случай наращивания Францией ядерного арсенала Гатилов: Россия ответит в случае наращивания Парижем ядерного потенциала

Москва28 апр Вести.Россия примет адекватные меры реагирования, если Париж продолжит наращивать свой ядерный потенциал, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.

Россия внимательно отслеживает развитие событий, отметил Гатилов.

Мы неизменно привержены ответственной и сдержанной линии. При этом на случай полноценной реализации упомянутых планов Франции и других стран НАТО у нас, несомненно, предусмотрены адекватные меры реагирования для обеспечения безопасности российского государства и его народа приводит РИА Новости слова Гатилова

Дипломат подчеркнул, что Франция создает риски для безопасности России, наращивая ядерный потенциал под предлогом "российской угрозы". По его мнению, мнимая угроза со стороны России используется странами Запада для обоснования своей враждебной политики.