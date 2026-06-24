Гатилов: РФ примет контрмеры в случае размещения ядерного оружия у своих границ

Гатилов: Россия примет меры при появлении ядерного оружия у своих границ Гатилов: РФ примет контрмеры в случае размещения ядерного оружия у своих границ

Москва24 июн Вести.Размещение ядерного оружия вблизи границ России и Белоруссии Москва будет рассматривать как прямую угрозу, на которую потребуются компенсационные контрмеры. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

В интервью РИА Новости Гатилов подчеркнул, что такой фактор неизбежно придется учитывать при военном планировании РФ.

Размещение ядерного оружия вблизи общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет восприниматься нами как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер сказал он

Он также усомнился в том, что подобные шаги способны повысить безопасность стран, на территории которых может появиться ядерное оружие.

Также он заявил, что Москва внимательно следит за действиями стран ЕС и НАТО, связанными с ядерным оружием.