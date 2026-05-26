Москва26 маяВести.Риски прямого военного столкновения между ядерными державами нарастают. Об этом на сессии Международного форума по безопасности заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, действия Запада привели к глубокому разладу между пятью постоянными членами СБ ООН, одновременно являющимися ядерными державами.
Это ведет к очевидному нарастанию стратегических рисков, чреватых прямыми военными столкновениями между указанными странами и, соответственно, потенциально катастрофическими последствиямиотметил Рябков
Кроме того, Рябков заявил, в частности, что у РФ пока нет договоренностей о приезде в Москву американских представителей.