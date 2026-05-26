Рябков заявил о риске военного столкновения между ядерными державами Рябков: риск военного столкновения между ядерными державами возрастает

Москва26 мая Вести.Риски прямого военного столкновения между ядерными державами нарастают. Об этом на сессии Международного форума по безопасности заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, действия Запада привели к глубокому разладу между пятью постоянными членами СБ ООН, одновременно являющимися ядерными державами​​​.

Это ведет к очевидному нарастанию стратегических рисков, чреватых прямыми военными столкновениями между указанными странами и, соответственно, потенциально катастрофическими последствиями отметил Рябков

Кроме того, Рябков заявил, в частности, что у РФ пока нет договоренностей о приезде в Москву американских представителей.