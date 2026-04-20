Рябков заявил, что все больше стран НАТО лелеют надежду о ядерных потенциалах Рябков назвал разрушительными намерения Европы развивать ядерные потенциалы

Москва20 апр Вести.Стремление европейских партнеров США обзавестись собственными ядерными возможностями несет в себе серьезную угрозу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на заседании международного клуба "Триалог".

Текст выступления Рябкова опубликован на сайте ПИР-центра.

Последнее развитие событий является предметом серьезной обеспокоенности, в частности то, что растет число неядерных союзников США, которые позволяют себе лелеять идею получения собственного ядерного потенциала подчеркнул дипломат в своей речи

По его словам, такие намерения несут серьезную угрозу для режима ядерного нераспространения. Рябков указал, что ни Вашингтон, ни столицы ядерных европейских стран никак публично не возражают подобным стремлениям.

Ранее Служба внешней разведки России заявляла, что Евросоюз тайно прорабатывает вопрос по созданию собственного потенциала производства ядерного оружия. Данные были получены из штаб-квартиры ЕС в Брюсселе.