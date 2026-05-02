МИД РФ: в Европе есть неядерные страны, заигрывающие с идеей получить ЯО

МИД РФ: ряд неядерных стран в Европе заигрывает с идеей обзавестись ЯО МИД РФ: в Европе есть неядерные страны, заигрывающие с идеей получить ЯО

Москва2 мая Вести.Некоторые неядерные европейские страны заигрывают с идеей заполучить ядерное оружие (ЯО). Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, его слова передает ТАСС.

Дипломат также отметил, что в Европейском союзе (ЕС) обсуждается тема создания собственных общеевропейских военно-ядерных возможностей.

Ряд неядерных государств Европы заигрывает с идеей обзавестись ядерным оружием цитирует агентство слова Белоусова

Он также заявил, что западная ядерная тройка вовлекает своих неядерных союзников в дестабилизирующие схемы, связанные с получением ядерного зонтика.

Ранее Белоусов заявил, что передача Киеву элементов ядерного арсенала является недопустимой. По его словам, некоторые силы в Лондоне и Париже прорабатывали эту идею