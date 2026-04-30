Москва30 апр Вести.Гипотетическая возможность передачи Украине компонентов ядерного оружия (ЯО) является недопустимым шагом, выходящим за все существующие рамки.

С таким заявлением выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Андрей Белоусов, выступая на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет РИА Новости.

По информации дипломата, определенные политические силы в Париже и Лондоне прорабатывали идею предоставления Киеву элементов ядерного арсенала.

Современное состояние международного режима нераспространения ЯО вызывает опасения добавил дипломат

Белоусов акцентировал внимание на том, что ДНЯО в настоящее время проходит через период суровых испытаний на прочность. При этом он подчеркнул, что Российская Федерация неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках данного соглашения и последовательно выступает за его дальнейшую консолидацию.

Посол пояснил, что подобный радикальный сценарий фактически означает полное пренебрежение законными интересами национальной безопасности России и игнорирование базовых международных принципов в области разоружения.

Ранее Белоусов заявил, что Россия не может согласиться с попытками навязать ядерным странам полный и безотлагательный отказ от ядерного вооружения.