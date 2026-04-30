МИД России рассказал, кто поощряет деградацию ситуации с безопасностью в мире МИД РФ: деградацию ситуации со стратстабильностью подпитывают страны Запада

Москва30 апр Вести.Ситуация, связанная с вопросом сохранения стратегической стабильности в мире, в настоящее время продолжает ухудшаться. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, глава российской делегации на 11-й обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов.

Трансляция выступления дипломата в штаб-квартире ООН велась на сайте всемирной организации.

По словам Белоусова, это связано с действиями стран Запада, которые обладают ядерным оружием и "со все большей настойчивостью допускают возможность движения в сторону обладания атомными вооружениями".

Деградация ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности продолжает подпитываться провокационными и деструктивными действиями западных ядерных государств сказал посол, выступая на конференции

Белоусов отметил, что в настоящее время ситуация с нераспространением ядерного оружия в мире вызывает опасения, в связи с чем ДНЯО подвергается "испытаниям на прочность".

В этой связи посол по особым поручениям подчеркнул, что Россия выступает за дальнейшее укрепление упомянутого Договора.

29 апреля постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил негативное влияние намерений Франции и Великобритании передать Украине компоненты ядерного оружия.