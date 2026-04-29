Гатилов: планы по передаче Украине ЯО плохо отражаются на целостности ДНЯО

Гатилов рассказал, как планы Запада по ЯО влияют на целостность ДНЯО Гатилов: планы по передаче Украине ЯО плохо отражаются на целостности ДНЯО

Москва29 апр Вести.Планы Франции и Британии по передаче Украине компонентов ядерного оружия (ЯО) негативно влияют на целостность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов агентству РИА Новости.

Политика западных стран не способствует успешным итогам проходящей в Нью-Йорке 11-ой конференции по действию ДНЯО, особенно из‑за заявления о возможной передаче Киеву компонентов ядерного оружия, подчеркнул Гатилов.

Страны Запада ведут политику, которая крайне негативно сказывается на целостности ДНЯО. Это и проводимые в рамках ядерного альянса НАТО "совместные ядерные миссии", и реализация концепции "расширенного ядерного сдерживания", и намерения Британии и Франции нарастить свои ядерные потенциалы при одновременном снижении уровня транспарентности, не говоря уже о вынашиваемых ими планах передать компоненты ядерного оружия Украине приводит РИА Новости слова Гатилова

Ситуация вокруг ДНЯО тревожная из-за политизации работы в этом направлении со стороны Запада, уточнил Гатилов.

По его мнению, планы Франции по наращиванию европейского ядерного потенциала повышают риск начала мирового ядерного конфликта.