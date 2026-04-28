Гатилов назвал тревожной ситуацию вокруг ДНЯО Гатилов: ситуация с ДНЯО тревожная из-за действий Запада

Москва28 апр Вести.Ситуация вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) тревожная из-за политизации работы в этом направлении со стороны Запада. Об этом постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал РИА Новости.

Он подчеркнул, что западные страны выносят на первый план дискуссий сюжеты, не имеющие отношения к Договору.

Скажу честно, ситуация вокруг Договора - тревожная. Государства Запада продолжают линию на политизацию работы на площадке ДНЯО передает слова Гатилова агентство

В Нью-Йорке проходит 11-я обзорная конференция по ДНЯО, которая закончится 22 мая. Гатилов подчеркнул, что мероприятие проходит в условиях международной политической нестабильности. По его словам, подобный внешний фон влияет на характер дискуссий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цинизмом бездоказательные обвинения НАТО в якобы нарушении ДНЯО со стороны России.