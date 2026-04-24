В МИД назвали цинизмом обвинения НАТО в якобы нарушении ДНЯО со стороны РФ Захарова: заявления НАТО о якобы нарушении Россией ДНЯО отдают цинизмом

Москва24 апр Вести.Рассуждения стран – участниц Североатлантического альянса о мифических нарушениях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) со стороны России циничны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что страны – участницы блока обвиняют Россию, не представив никаких доказательств.

Цинизмом отдают рассуждения натовцев о неких мифических нарушениях России обязательства в области контроля над вооружениями сказала Захарова

При этом поддержка западных союзников стимулировала наращивание ядерного вооружения Вашингтоном, добавила дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит соразмерно, если США или другие страны проведут ядерные испытания.