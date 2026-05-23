МИД: ряд стран прибыл на конференцию по ДНЯО, чтобы свести политические счеты

Москва23 мая Вести.Некоторые страны приняли участие в обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чтобы свести политические счеты со своими культурными и цивилизационными оппонентами, заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов в интервью ТАСС.

При этом проект итогового документа не вынесен на обсуждение, и не все страны приняли участие в конференции ради сохранения договора, обеспечения его целостности и укрепления режима ядерного нераспространения, отметил посол.

Как и четыре недели назад, большая группа делегаций прибыла в Нью-Йорк с единственной целью - свести политические счеты со своими культурными и цивилизационными оппонентами. Несмотря на их попытки сорвать конференцию, главное мероприятие текущего обзорного цикла отработало свой мандат по рассмотрению выполнения ДНЯО приводит ТАСС слова Белоусова

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что ситуация вокруг ДНЯО тревожная из-за политизации работы со стороны Запада.

Кроме того, постпредство Ирана при ООН заявило, что США нарушают свои обязательства по ДНЯО на протяжении всех 56 лет после его вступления в силу в 1970 году.