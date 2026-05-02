Иран: США откровенно не выполняют свои обязательства по ДНЯО

Иран: США нарушают ДНЯО все 56 лет его действия Иран: США откровенно не выполняют свои обязательства по ДНЯО

Москва2 мая Вести.США нарушают свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на протяжении всех 56 лет после его вступления в силу в 1970 году. Об этом заявило постпредство Ирана при ООН.

По мнению иранской миссии, на протяжении 56 лет США - обладатель тысяч ядерных боеголовок и главный распространитель такого оружия - откровенно не выполняют свои обязательства в области ядерного нераспространения и ядерного разоружения.

Никоим образом нельзя оправдывать возмутительный и лицемерный подход США говорится в публикации на странице иранской миссии в соцсети X

В понедельник в ООН началась 11-я конференция по обзору выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия. Представитель США разразился тирадой после того, как Иран был избран одним из 34 вице-председателей, якобы выбор Ирана является оскорблением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Реза Наджафи, посол Тегерана в Международном агентстве по атомной энергии, отверг заявление США как безосновательное.

Недопустимо, чтобы Соединенные Штаты, будучи единственным государством, когда-либо применявшим ядерное оружие, и тем, которое продолжает расширять и модернизировать свой ядерный арсенал... стремились позиционировать себя как арбитра в вопросах соблюдения соглашения заявил он на встрече

Иран давно требует от Вашингтона признать его право на обогащение урана, которое он использует исключительно в мирных целях, но которое, по мнению западных держав, может быть использовано для создания ядерного оружия. Иран настаивает на том, что не стремится к обладанию ядерным оружием.