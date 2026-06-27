Иран обвиняет США в нарушении меморандума о взаимопонимании МИД Ирана: атаки США являются нарушением меморандума о взаимопонимании

Москва27 июн Вести.Удары США по Ирану являются нарушением меморандума о взаимопонимании, заявили в МИД Исламской Республики.

В Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства опубликовано заявление "о явном нарушении Соединенными Штатами меморандума о прекращении войны". Иранский МИД решительно осудил авиаудары США по объектам на южном побережье Ирана.

Эти жестокие атаки, нацеленные на объекты берегового наблюдения Ирана, являются явным нарушением … Устава ООН, а также прямым нарушением первого пункта меморандума о взаимопонимании говорится в заявлении

Ответные удары по американским целям Тегеран нанес, руководствуясь неотъемлемым правом на самооборону, подчеркнули в МИД Ирана, и возложил ответственность за них на Вашингтон и страны, оказывающие содействие США.

В свою очередь, военный советник верховного руководителя Ирана Мохсен Резаи в соцсети X заявил, что США нарушили две статьи меморандума.

США нарушили первую статью меморандума о взаимопонимании, а также, продолжая нагнетать напряженность в Ормузском проливе, пятую статью написал Резаи

В ночь на 27 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об ударах по целям в Иране, нанесенных в ответ на якобы удары Тегерана по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позже Тегеран заявил о нанесении ответных ударов по местам дислокации американских войск на Ближнем Востоке. Днем 27 июня МИД Бахрейна заявил об атаке иранских беспилотников на свою территорию.