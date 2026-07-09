Замглавы МИД Ирана: США нарушили договоренности по Ормузскому проливу Иран обвинил США в несоблюдении договоренностей по Ормузскому проливу

Москва9 июл Вести.Власти Соединенных Штатов в нарушение договоренностей с Тегераном пытались добиться открытия нового маршрута для судов через Ормузский пролив. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

США оказывали давление, чтобы открыть маршрут по южной части Ормузского пролива, используя способы, нарушающие параметры меморандума о взаимопонимании приводит слова иранского дипломата телеканал Press TV

Гарибабади подчеркнул, что Тегеран считает такие действия неприемлемыми.

Замглавы МИД Ирана также предупредил, что Тегеран намерен ответить на удары, которые Вашингтон наносит по территории страны.

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале серии авиаударов по Ирану якобы в ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иранские СМИ сообщили о мощных взрывах в городах Бендер-Аббас и Сирик.

Днем 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном, введенный 17 июня после подписания меморандума между Ираном и США, больше не действует. По словам американского лидера, в переговорах с Тегераном больше нет смысла.

В ночь на 9 июля США вновь атаковали Иран. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, были нанесены удары по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), позициям противокорабельных ракет и прибрежным радарам. Сообщается, что новая атака была "шире по своему масштабу". В Центральном командовании ВС США добавили, что удары наносятся с целью ослабить способности Ирана "угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе".

Иран, в свою очередь, пообещал в ближайшее время провести масштабную атаку на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.