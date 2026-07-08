Иран не хочет, чтобы США лезли в Ормузский пролив, и обещает дать ответ на атаку

Иран пригрозил США решительным ответом на авиаудары Иран не хочет, чтобы США лезли в Ормузский пролив, и обещает дать ответ на атаку

Москва8 июл Вести.Иран не позволит вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива и даст решительный ответ на авиаудары США, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на иранский Центральный штаб Вооруженных сил "Хатам аль-Анбия".

Иран не позволит США вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива. Тегеран даст решительный ответ на агрессию США и террористический акт на юге Ирана приводит Press TV выдержки из заявления штаба

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о завершении новой серии ударов по иранским объектам. США атаковали более 80 целей, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана, береговые радары и 60 катеров.

Американская сторона утверждает, что атаки стали ответом на удары Ирана по судам в Ормузском проливе, о которых заявили Катар и Саудовская Аравия.

Иранские СМИ сообщали, что взрывы прогремели на островах Кешм и Харк, а также в городах Бендер-Аббас и Сирик на юге Ирана. Канал Press TV передавал, что несколько человек пострадало при авиаударах США.

Телеканал NBC привел слова американского чиновника о том, что новые удары США по Ирану оказались более масштабными по сравнению с предыдущими.

Представитель МИД Ирана Казема Гарибабади подчеркнул, что США нарушили первый и второй пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании, нанеся удары по Ирану.

Тем не менее, как написала газета The Wall Street Journal, Вашингтон намерен продолжить переговоры с Тегераном о завершении конфликта.