Reuters: силы ПВО Кувейта отражают ракетные и беспилотные атаки Reuters: Кувейт отражает ракетные и беспилотные атаки

Москва8 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отбивают атаки ракет и беспилотников (БПЛА) на фоне угроз Тегерана дать решительный ответ на ночные авиаудары США по Ирану, сообщает агентство Reuters.

Армия Кувейта заявила, что средства ПВО противостоят "вражеским" ракетным и беспилотным атакам отмечает Reuters

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о завершении новой серии ударов по иранским объектам. США атаковали более 80 целей, в том числе системы ПВО, береговые радары и 60 катеров Ирана.

Американская сторона назвала атаки ответом на удары Ирана по судам в Ормузском проливе, о которых информировали Катар и Саудовская Аравия.

Иранские СМИ сообщили, что взрывы прогремели на островах Кешм и Харк, а также в городах Бендер-Аббас и Сирик на юге Ирана. По данным телеканала Press TV, несколько человек пострадало при американских бомбардировках.

Американский чиновник заявил телеканалу NBC, что новые удары США по Ирану оказались более масштабными по сравнению с предыдущими.

Центральный штаб Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" пообещал дать решительный ответ на удары США.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади подчеркнул, что США нарушили первый и второй пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании, атаковав Иран.

По сведениям газеты The Wall Street Journal, Вашингтон намерен продолжить переговоры с Тегераном о завершении конфликта, несмотря на новую серию атак.