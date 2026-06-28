Средства ПВО Кувейта ведут перехват БПЛА и ракет над территорией эмирата

Силы ПВО Кувейта отражают ракетные удары и атаки беспилотников Средства ПВО Кувейта ведут перехват БПЛА и ракет над территорией эмирата

Москва28 июн Вести.Система противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта ведет перехват ракет и беспилотников, атакующих территорию эмирата. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

В заявлении оборонного ведомства, опубликованном в социальной сети X, уточняется, что звуки взрывов, которые слышат жители, связаны с работой средств ПВО — они являются результатом успешного перехвата вражеских целей.

В настоящее время система ПВО Кувейта противостоит вражеским ракетным и беспилотным атакам. Генеральный штаб армии отмечает, что звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак отмечается в заявлении Минобороны Кувейта

Военные призывают население строго следовать инструкциям по безопасности, выпущенным уполномоченными органами власти.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило удары по иранским военным объектам в ответ на якобы нападение Исламской Республики на коммерческое судно. Уточняется, что американская военная авиация атаковала объекты разведывательной инфраструктуры, системы связи, объекты ПВО, хранилища дронов и минных заградителей.

Глава Белого дома Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Вашингтон пошел на такие шаги в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Тегерана. По его словам, существует вероятность того, что Соединенным Штатам придется возобновить боевые действия в Исламской Республике.