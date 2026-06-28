Трамп: США могут уничтожить Иран в случае возобновления боевых действий

Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением Трамп: США могут уничтожить Иран в случае возобновления боевых действий

Москва28 июн Вести.США могут уничтожить Исламскую Республику Иран в случае возобновления боевых действий. Об этом президент американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, Иран может никогда "не извлечь уроков".

Может наступить момент, когда мы… будем вынуждены военным путем завершить начатую нами работу. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать написал американский лидер

Накануне в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщили, что американская военная авиация нанесла удары по иранским военным объектам в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно.