Трамп заявил об ударах США по иранским складам оружия за нарушение перемирия

Трамп: США нанесли удар по радарам и складам оружия Ирана за нарушение перемирия Трамп заявил об ударах США по иранским складам оружия за нарушение перемирия

Москва28 июн Вести.Американские самолеты в ответ на нарушение режима прекращения огня нанесли удары по иранским радарам, а также по складам ракет и беспилотников. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, существует вероятность того, что Соединенным Штатам придется возобновить боевые действия в Иране.

Американские самолеты только что нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям за повторное нарушение соглашения о прекращении огня написал американский лидер

Он также сообщил, что США могут полностью уничтожить Исламскую Республику Иран, ведь Тегеран может никогда "не извлечь уроков".

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по иранским военным объектам в ответ на якобы нападение Исламской Республики на коммерческое судно.