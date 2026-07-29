США готовят удар по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

Трамп пообещал Ирану жесткий ответ на обстрел американских военных в Иордании США готовят удар по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

Москва29 июл Вести.Президент США Дональд Трамп пообещал нанести новые удары по Ирану после того, как Исламская Республика обстреляла американские военные объекты в Иордании.

Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку цитирует слова Трампа телеканал Fox News

В ночь на 29 июля КСИР сообщил, что запустил несколько баллистических ракет по авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании.

Иорданские военные, в свою очередь, заявили, что противовоздушная оборона Королевства перехватила пять баллистических ракет.