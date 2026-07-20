Трамп заявил о нанесенном США по Ирану мощном ночном ударе

Трамп утверждает, что США нанесли по Ирану мощный удар Трамп заявил о нанесенном США по Ирану мощном ночном ударе

Москва20 июл Вести.Соединенные Штаты Америки нанесли мощный удар по Ирану и продолжают производить масштабные атаки по территории этой страны, заявил американский президент Дональд Трамп.

В ночь на 20 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные уже девятую ночь подряд атакуют Исламскую Республику.

Сегодня ночью мы снова нанесли по ним очень мощный удар сказал журналистам глава Белого дома

По его словам, эти действия стали ответом на гибель американских военнослужащих в результате иранских атак на минувшей неделе.

Американский лидер наряду с этим признал, что у Тегерана по-прежнему есть ракеты, и беспилотники, а также сохраняются необходимые для ВПК производственные мощности.

В ночь на 18 июня 2026 года Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося в конце февраля.

Однако 8 июля Трамп приказал возобновить авиаудары и морскую блокаду, сославшись на действия иранских военных против коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Иран расценил это как нарушение достигнутых ранее договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.