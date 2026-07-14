Москва14 июл Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (ВС США, CENTCOM) объявило о возобновлении морской блокады Ирана.

Официальное заявление об этом опубликовано в социальной сети X.

Сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск – прим. ред.) американские силы возобновили блокирование морских путей для судов, направляющихся в иранские порты и прибрежные зоны, а также покидающих их. В операции на Ближнем Востоке участвуют более 20 кораблей ВМС США и сотни военных самолетов говорится в комментарии

13 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.

При этом, по мнению американского лидера, Вашингтон и Тегеран все еще могут заключить мирную сделку.