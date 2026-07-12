Axios заявил о повторной атаке США на Иран

Axios: США снова нанесли удар по Ирану Axios заявил о повторной атаке США на Иран

Москва12 июл Вести.Американская армия нанесла удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива, утверждает журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Час назад американские военные нанесли несколько ударов по ракетным системам и системам ПВО, а также по малым катерам КСИР (Корпус стражей исламской революции. – Прим. ред.) в ряде мест в районе Ормузского пролива написал журналист на своей странице в сети X

После подписания меморандума в июне боевые действия на Ближнем Востоке вновь возобновились. США наносят удары по территории Исламской Республики, а Иран в ответ атакует военные объекты Соединенных Штатов в регионе.

В ночь на 12 июля Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива "до дальнейшего уведомления". Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал Вашингтон следовать своим обязательствам по меморандуму с ИРИ, в котором сказано, что Ормузский пролив должен быть открыт на условиях Тегерана.

При этом позже в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, поскольку он сохраняет статус международного водного пути.