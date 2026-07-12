КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до завершения операции США

КСИР: Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до завершения операции США

Москва12 июл Вести.Ормузский пролив будет закрыт вплоть до окончания вмешательства США в происходящее на Ближнем Востоке, следует из сообщения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана).

Комментарий распространили местный телеканал Press TV и государственная телерадиовещательная корпорация IRIB.

В этой связи КСИР сообщил о предупредительных выстрелах и принуждении к остановке судна, следовавшего в Ормузском проливе по несанкционированному маршруту.

В связи с инцидентом пролив закрыт до дальнейшего уведомления, добавили иранские военные.

До этого журналист интернет-портала Axios Барак Равид сообщал, что участники переговоров в Омане обсуждают возможность создания коридора для беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив.

Между тем, в ночь на 9 июля американские военные осуществили серию мощных ударов по Исламской Республике. По данным Тегерана, жертвами обстрелов стали не менее 14 человек, 78 получили ранения.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) назвало атаку ответом на удары Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе, о которых, в частности, информировали Саудовская Аравия и Катар.

В качестве ответа на американские обстрелы военные Ирана нанесли удары по базам Соединенных Штатов в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

В МИД Ирана обвинили США в нарушении условий подписанного меморандума о взаимопонимании, а КСИР пообещал расширить удары по американским базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон вновь проявит агрессию.

Президент США Дональд Трамп утверждал, соглашение о прекращении огня с Тегераном больше не действует.