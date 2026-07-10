Трамп: США согласны на новые переговоры с Ираном, но перемирие уже завершено

Трамп согласился на новые переговоры с Ираном, но без перемирия Трамп: США согласны на новые переговоры с Ираном, но перемирие уже завершено

Москва10 июл Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон согласился возобновить переговоры с Ираном по просьбе Тегерана. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что Штаты считают режим прекращения огня завершившимся.

Иран попросил нас продолжить "переговоры". Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено написал американский лидер

Ранее на этой неделе Трамп уже заявлял, что считает соглашение о перемирии фактически утратившим силу. Он также утверждал, что представители Тегерана уже связывались с Вашингтоном по поводу заключения сделки. Однако Трамп посчитал ее нецелесообразной.

9 июля армия США нанесла серию ударов по системам ПВО и ракетным складам Ирана. Военнослужащие Исламской Республики в ответ атаковали американские топливные хранилища на Ближнем Востоке. В результате американских обстрелов Ирана погибли по меньшей мере 14 человек, еще 78 получили ранения.