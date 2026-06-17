Москва17 июнВести.Президент США Дональд Трамп в среду заявил о готовности возобновить удары по иранской территории, если его не устроят положения меморандума о взаимопонимании с Исламской Республикой, передает "Интерфакс".
Такое заявление глава Белого дома сделал в ходе двусторонней встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, я вернусь к ударам, сбрасыванию бомб на их головысказал Трамп
В понедельник Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран заключили сделку. Американский лидер также заявил, что разрешает снять морскую блокаду с Исламской Республики.
Ранее иранское агентство Mehr обнародовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Документ включает 14 пунктов, среди которых - незамедлительное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.