Трамп: США возобновят боевые действия при провале переговоров с Ираном

Москва11 апр Вести.США возобновят боевые действия против Ирана, если переговоры в Исламабаде провалятся, заявил американский лидер Дональд Трамп телеканалу News Nation.

Он также назвал Иран "страной, находящейся в упадке", и выразил уверенность, что Ормузский пролив будет в "недалеком будущем" вновь открыт для судоходства.

[При провале переговоров] мы начнем с нуля. Мы готовы к действиям сказал Трамп

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп выдал делегации, которая должна провести переговоры с Ираном, четкие инструкции по их проведению.

Вэнс подчеркнул, что Вашингтон не станет идти на уступки, если посчитает, что Тегеран пытается его "одурачить".

В то же время газета The Wall Street Journal сообщила, что Штаты продолжают наращивать свою военную группировку на Ближнем Востоке в преддверии переговоров в Исламабаде.