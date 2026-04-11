Москва11 апрВести.США возобновят боевые действия против Ирана, если переговоры в Исламабаде провалятся, заявил американский лидер Дональд Трамп телеканалу News Nation.
Он также назвал Иран "страной, находящейся в упадке", и выразил уверенность, что Ормузский пролив будет в "недалеком будущем" вновь открыт для судоходства.
[При провале переговоров] мы начнем с нуля. Мы готовы к действиямсказал Трамп
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп выдал делегации, которая должна провести переговоры с Ираном, четкие инструкции по их проведению.
Вэнс подчеркнул, что Вашингтон не станет идти на уступки, если посчитает, что Тегеран пытается его "одурачить".
В то же время газета The Wall Street Journal сообщила, что Штаты продолжают наращивать свою военную группировку на Ближнем Востоке в преддверии переговоров в Исламабаде.