WSJ: на фоне переговоров с Ираном США наращивают войска на Ближнем Востоке

Москва11 апр Вести.Американская сторона в преддверии запланированных в Пакистане переговоров с Ираном активно усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Из публикации следует, что в этот регион направляются подразделения десантников, а также истребители Военно-воздушных сил США.

Согласно подсчетам газеты, ожидается прибытие от 1,5 до 2 тысяч военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии. Кроме того, на Ближний Восток планируется перебросить тысячи моряков и морских пехотинцев.

2 апреля американский президент Дональд Трамп пригрозил атаковать Иран при провале переговоров и в случае, если эта страна попытается восстановить свои ядерные объекты.

Впоследствии стало известно, что Исламская Республика хочет взимать пошлины с судоходных компаний за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Информация о том, что Иран якобы уже зарабатывает на прохождении судов через водный коридор, вызвала недовольство американского лидера. Трамп призвал Тегеран немедленно прекратить взимать пошлины за пропуск судов.