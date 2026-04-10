Москва10 апрВести.Президент США Дональд Трамп призвал Иран перестать взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив.
Об этом он написал в соцести Truth Social.
Поступают сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы это было не так. А если это так, им лучше сейчас же прекратитьговорится в публикации американского лидера
При этом он подчеркнул, что поставки нефти через водный коридор возобновятся вне зависимости от действий Тегерана.
Ранее газета Financial Times написала, что Исламская Республика намерена взимать пошлины с судоходных компаний за проход груженых нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
Как заявил верховной лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, страна одержала победу в войне с США и Израилем. Он отметил, что теперь Тегеран выведет управление проливом на новый уровень.
Такое высказывание он сделал после достижения соглашения о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.