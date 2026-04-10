Трамп: Ирану лучше прекратить брать плату за проход судов через Ормузский пролив

Москва10 апр Вести.Президент США Дональд Трамп призвал Иран перестать взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив.

Об этом он написал в соцести Truth Social.

Поступают сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы это было не так. А если это так, им лучше сейчас же прекратить говорится в публикации американского лидера

При этом он подчеркнул, что поставки нефти через водный коридор возобновятся вне зависимости от действий Тегерана.

Ранее газета Financial Times написала, что Исламская Республика намерена взимать пошлины с судоходных компаний за проход груженых нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Как заявил верховной лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, страна одержала победу в войне с США и Израилем. Он отметил, что теперь Тегеран выведет управление проливом на новый уровень.

Такое высказывание он сделал после достижения соглашения о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.