WSJ: США готовят глобальную операцию по захвату связанных с Ираном судов США готовятся к захвату иранских танкеров в международных водах

Москва18 апр Вести.Вооруженные силы США в ближайшие дни планируют начать масштабную операцию по перехвату и высадке на борт нефтяных танкеров и коммерческих судов, связанных с Ираном. По информации The Wall Street Journal (WSJ), география действий американских ВМС расширится за пределы Ближнего Востока и охватит международные воды по всему миру.

Операция является частью стратегии "экономической ярости", направленной на полную блокаду иранского экспорта. Подготовка к захватам происходит на фоне резкого обострения ситуации в Ормузском проливе. В минувшую субботу иранские силы атаковали несколько коммерческих судов, заявив об установлении «строгого контроля» над водным путем.

При этом официальный Тегеран дает противоречивые сигналы: пока иранские военные заявляют о блокировке, МИД Ирана утверждает, что пролив открыт для коммерческого судоходства.