Москва13 апр Вести.Власти США считают, что вправе осуществлять захват кораблей, идущих через Ормузский пролив. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на план по блокаде иранских портов, обнародованный Вашингтоном.

США конкретизировали планы по блокировке иранских портов, опубликовав уведомление о том, что они могут захватывать суда, нарушающие эти меры говорится в публикации

Согласно уведомлению, суда в иранских водах должны были покинуть их к моменту начала блокады Ормузского пролива. Осада охватит все побережье Ирана, включая территории к востоку от пролива.

Уточняется, что проходу нейтральных кораблей американские войска не будут препятствовать при условии, что они не следуют в иранские порты или из них. Однако такие суда могут быть досмотрены на предмет перевоза контрабандных грузов.

13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива.