Москва13 апр Вести.Блокировка Ормузского пролива силами США может расцениваться Ираном как акт войны. Об этом пишет газета The New York Times.

Уточняется, что блокировка пролива Вашингтоном, вероятно, будет иметь серьезные последствия для других стран, использующих водный путь.

Морская блокада считается актом войны отмечается в публикации

12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ввести блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. По его словам, процесс начнется в скором времени, и в нем примут участие другие государства.