Москва12 апр Вести.На частичную блокаду Ормузского пролива президент США Дональд Трамп решил ответить полной блокадой Ормуза. Так журналист ИС "Вести" Валентин Богданов прокомментировал в своем канале в мессенджере MAX приказ американского лидера блокировать пролив.

На частичную блокаду Ормузского пролива Дональд Трамп решил ответить полной блокадой Ормузского пролива отметил Валентин Богданов

12 апреля Трамп сообщил, что военно-морской флот США в скором времени начнет останавливать любые суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив.

Газета Wall Street Journal ранее писала, что Иран намерен установить лимит, согласно которому не более десяти судов в день смогут пройти через Ормузский пролив. Как отмечается, Тегеран будет взимать плату за проход, которая доходит до двух миллионов долларов для самых больших супертанкеров.

Война на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль напали на Иран. После этого Тегеран объявил о перекрытии Ормузского пролива.