Москва15 апр Вести.Американские войска, заблокировав Ормузский пролив, прекратили морскую торговлю Ирана и готовы действовать против всех, кто попытается нарушить блокаду. Об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

После введения блокады [в Ормузском проливе] в отношении судов, заходящих в иранские порты и покидающих их, американские войска прекратили торговлю, идущую в Иран и из Ирана по морю говорится в публикации

В ведомстве добавили, что американские моряки, морпехи и летчики готовы в любой момент действовать против любых судов, которые попытаются прорвать блокаду.

Президент США Дональд Трамп 13 апреля объявил о введении морской блокады Ормузского пролива. По его словам, любой иранский корабль, который приблизится к заблокированной акватории, будет немедленно уничтожен. Тем не менее, по данным Reuters, блокада практически не повлияла на движение судов в Ормузском проливе: к 14 апреля водный путь пересекли как минимум восемь судов, включая три танкера, связанных с Ираном.

В среду Трамп заявил, что "навсегда" открывает Ормузский пролив для Китая и всего остального мира.