CNN: американские военные корабли не сопровождают суда в Ормузском проливе

Москва14 апр Вести.Военные корабли США на фоне объявленной Вашингтоном блокады не осуществляют прямое конвоирование коммерческих судов через Ормузский пролив, но поддерживают с ними связь. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что речь идет о торговых судах, которые не заходили в иранские порты и не выходили из них. Им передают информацию, что проходить пролив безопасно, и призывают продолжать движение по маршруту.

Президент США Дональд Трамп 13 апреля объявил о введении морской блокады Ормузского пролива. Он также подчеркнул, что любой иранский корабль, который приблизится к заблокированной акватории, будет немедленно уничтожен.