Движение в Ормузском проливе остановилось после слов Трампа об урегулировании Bloomberg: Ормузский пролив встал после слов Трампа об урегулировании

Москва3 мая Вести.Движение судов по Ормузскому проливу практически полностью остановилось после слов президента США Дональда Трампа о перспективах урегулирования конфликта с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные по отслеживанию передвижения морского транспорта.

3 мая глава Белого дома заявил, что его вряд ли устроит ответ Ирана на предложения Вашингтона об урегулировании конфликта, так как Тегеран якобы заплатил "недостаточно высокую цену".

Надежды на скорое ослабление двойной блокады со стороны Тегерана и Вашингтона угасли пишет Bloomberg

По информации агентства, если 2 мая проливом в обоих направлениях воспользовались 9 кораблей, то уже на следующий день Bloomberg смог зафиксировать проход только двух иранских торговых судов.

Уточняется, что масштаб навигации невелик: скорее всего, доступ к морскому коридору имеют лишь те суда, у которых есть региональная принадлежность или одобрение местных властей.

Агентство при этом указывает, что в последние недели многие корабли идут через пролив с отключенными транспондерами. Например, некоторые иранские торговые суда в условиях морской блокады США включают передатчики только по прибытии в воды Юго-Восточной Азии.