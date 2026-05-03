Трамп заявил, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия Трамп: Иран не заплатил достаточно высокую цену за свои действия

Москва3 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выступил с жестким заявлением в адрес Ирана. По его словам, Тегеран еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством за последние 47 лет.

Трамп также отметил, что вскоре ознакомится с новым планом, который был передан со стороны Ирана. Однако он выразил сомнение, что документ окажется приемлемым.

Вскоре я ознакомлюсь с планом, который Иран только что прислал нам, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет написал Трамп

Ранее глава Белого дома заявил в эфире CNN, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану, если Тегеран будет "плохо себя вести".