Трамп: Иран затянул переговоры с США и ему придется расплачиваться за это

Трамп пригрозил Ирану расплатой за затягивание переговоров с США Трамп: Иран затянул переговоры с США и ему придется расплачиваться за это

Москва10 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран затянул переговоры с Вашингтоном по мирному соглашению и теперь будет "расплачиваться за это". Такое сообщение глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.

Они слишком долго тянули с заключением выгодной для себя сделки, теперь им придется за это расплачиваться написал Трамп

Вооруженные силы США в ночь на среду, 10 июня, атаковали Иран. По данным Fox News, американские силы нанесли удары по 20 целям в Исламской Республике. После этого корреспондент телеканала Трей Йингст по итогам телефонного разговора с американским лидером заявил, что Трамп близок к тому, чтобы принять решение о новых ударах по электростанциям и мостам Ирана.