Fox News: США в ночь на 10 июня ударили по 20 целям в Иране

ВС США ночью нанесли удары по 20 целям в Иране Fox News: США в ночь на 10 июня ударили по 20 целям в Иране

Москва10 июн Вести.Вооруженные силы США в ночь на среду, 10 июня, атаковали Иран. Как сообщил телеканал Fox News, американские силы нанесли удары по 20 целям в Исламской Республике.

В материале журналисты ссылаются на американского чиновника высокого ранга. Подробностей этой операции собеседник телеканала не привел, но подчеркнул, что военные США готовы ответить, если Иран решится на контратаку.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что американская армия полностью разгромила Вооруженные силы Ирана. По словам главы Белого дома, руководство Исламской Республики потратило слишком много времени на заключение сделки, и теперь они заплатят за это.